Luis Guillermo DIAZ ORELLANA

Bonjour



Je m’appelle Luis Diaz, je possède 5 années d’expérience comme ingénieur industriel relié au management de ressources et de la qualité et 3 années comme technicien en chimie relié à l’analyse des produits métalliques, alimentaires et autres.

Le plus grand défi que je vécu jusque aujourd’hui a été ouvrer comme responsable au département de contrôle qualité pour gérer le processus de la protection chimique de surfaces à la compagnie.



Je suis membre de l'Ordre des Technologues Professionnels du Québec, OTPQ et par rapport à ma formation professionnelle continue au Canada, je suis fini une Maîtrise et un DESS en gestion de projets émis par UQAM-ĖTS, une certification en management de projets et une formation supplémentaire en management du risque émis par PMI aussi.

Je suis une personne à l’esprit fonceur, axé à la qualité des résultats, ayant un bon esprit d’équipe et possédant un excellent sens de l’organisation et d’adaptation.

Je veux travailler dans une compagnie que me donne l’opportunité d’exploiter mes capacités professionnelles acquises au Canada puis démontrer que je suis un bon technologue en génie industriel.



Demeurant à votre disposition pour une entrevue au moment qui vous conviendra, je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma candidature et je vous prie d'agréer.

Merci beaucoup pour votre temps, bonne journée.





Mes compétences :

Gestion de la qualité

Gestion

Gestion de projet

Gestion de la production

Primavera P3

Microsoft Project

Visual Basic for Applications

Suite Microsoft Office

SMED

Risk Management

Poka-yoke

PDMS

Oracle

Microsoft Works

Microsoft Windows

Lean Manufacturing

Kanban

Kaizen

ISO 900X Standard

IBM Hardware

DMAIC