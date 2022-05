Luis GUTIERREZ-PINO

Webagency WEBEOOTV PRODUCTION est spécialisée dans le Conseil, la Conception et le Développement de solutions multimédia exploitant les technologies du Web, de la Vidéo et du Richmedia.



MASTER DIGITAL: Affichage dynamique par le réseau.

Est utilisé à la place des systèmes traditionnels hors média, tels que : l'affiche, le tracts papier, le panneau d'information, le panneau de signalétique.

N'est pas destiné à remplacer complètement le papier mais il complète celui-ci et permet, si nécessaire, de communiquer une information d’une manière quasi instantanée.

Ce type de diffusion est particulièrement adapté pour l’information du public dans des lieux où celui-ci est en attente il est ainsi disponible pour recevoir ces informations.



Cette signalétique assistée par ordinateur peut ainsi être utilisée dans des lieux stratégiques tel que des boulangeries ; des cafés, bars, restaurants ; des hôtels, halls d'accueil ; des boutiques, centres commerciaux, cinémas, stations services.

Les écrans permettent aux consommateurs d'obtenir des informations supplémentaires au moment de l'achat d'un produit ou d'un service.

Il est également très souvent employé pour la communication interne d'une entreprise, piloté par l'équipe de communication du siège social dans le cadre d'entreprises nationales ou internationales. On rencontre alors fréquemment des écrans installés dans les lieux de pause, cafétérias...













Mes compétences :

Administration système

Développeur web

Administrateur réseau

Réalisation Audiovisuelle

Administration Systèmes et Réseaux

Prise de vues

Informatique

Flash

Réalisation

VFX

Flex

Son

Audiovisuel

Production