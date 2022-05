Luis MARQUES

Découvrez mon Portfolio : http://l.marques.free.fr/





UX/UI WEBDESIGNER, actuellement en poste au siège de Carrefour France depuis fin 2016.

Précédemment WEBDESIGNER, pour la société Editialis depuis fin 2009.

Chargé du Webdesign, du développement FrontEnd / intégration, de la mise à jour de l'ensemble des sites du groupe. Ainsi que de la conception / réalisation de Mailings, Newsletters et diverses campagnes publicitaires Web. Expert intégrateur HTML et CSS.



Missions marquantes :



2016



Refonte intégrale du site : http://www.e-marketing.fr/ Passage au responsive design + ergonomie et style repensé.



Mise en place de process créatifs et techniques.



Management d'équipe.



Mise en place de chartes graphiques pour la communication Email et diverses autres réalisations.



2015 Création du site : http://fiches-pratiques.chefdentreprise.com/ et

Refonte du site : http://www.chefdentreprise.com/ et de ses nouveaux sous-domaines.



2013-2014 refonte des sites du groupe Editialis sur un modèle commun :

http://www.e-marketing.fr/ - http://www.ecommercemag.fr/ - http://www.actionco.fr/ - http://www.chefdentreprise.com/



2012 lancement de la nouvelle version du site : http://www.carrierecommerciale.fr/



2010 Refonte de l'ensemble des sites rédactionnels (remis à jour en 2013)



En dehors de mon activité pro, je suis aussi passionné par le dessin l'illustration et le concept art que j'exerce à titre personnel, ainsi que par le sport et plus particulièrement la pratique du VTT / Randonnée / Trekking, quand l'occasion se présente.



Mes compétences :

Ergonomie

Webdesign

Flash

Concept Art

Illustrator

Dreamweaver

Illustration

Graphisme

Dessin

Intégration

Photoshop

Responsive Design

W3C

SASS

Javascript / Jquery

SEO

HTML / CSS

HTML

Cascading Style Sheets

jQuery

game design

UI design

Pubs

JavaScript