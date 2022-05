Luis MARTINEZ

Curieux et créatif, j'ai grandi dans les Yvelines et je fait mes études d'ingénieur à Lyon en génie électrique. Je me spécialise actuellement dans le traitement du signal et de l'image, branche dans laquelle j'aimerais continuer plus tard. J'aime plus généralement ce que touche à l’électronique et l'informatique, bien que mes compétences dans le génie électrique vont au-delà. J'aime composer de la musique, jouer en groupe et je suis guitariste de formation.



Mes compétences :

Simulink

Pascal

Blender

MATLAB

Guitare

LTSpice

C++