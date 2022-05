Luis MESA GOMEZ

Titulaire de Licence Pro Technico-Commerciale, je suis actuellement à la recherche d’opportunités professionnelles

Je suis une personne qui dispose de l’expérience dans différents domaines, responsable, autonome et entrepreneur qui aime le service et l’attention client et avec fort esprit d’équipe.

Passionné par les objets connectés et par l’électricité résidentielle.



Mes compétences :

Post Sales

Esprit d'équipe

Adaptation

Stratégie commerciale

Esprit d'initiative

Autonomie

Entreprenariat

Microsoft Office

Service client