Luis Miguel ALMEIDA

CADRE TECHNIQUE - DESSINATEUR PROJETEUR - PROGRAMMEUR CN - FRAISEUR CN



COMPETENCES PROFESSIONNELLES:

Etude et réalisation de prototypes, pièces, outils de production et maquettes de contrôle.

Prise de connaissance de cahiers des charges.

Prise des informations et contraintes client (réunions de lancement projet).

Pré étude et ergonomie dutilisation, échange et validation client.

Conception doutils de production (fonction complète) outil de moussage PU (mousse nue et insitu), thermocompression, soudure HF, outils de découpe passe-travers, découpe jet deau et laser, petits outillages demboutissage pour pièces alu

Étude de modèles de fonderie suivant type de pièce ou outillage.

Mise en plans et nomenclature pour fabrication.

Définition des phases de fabrication et réalisation de parcours outils.

Accompagnement des phases dusinage et montage en atelier.

Participation aux essais, préséries, mises au point et validations outillages localement et sur site.

Modifications et adaptations en accord avec client.

Formation du personnel.



AUTRES COMPETENCES :

Connaissances : Stratification, composites, impression 3D (Cura), soudure, électricité



FORMATIONS ET DIPLÔMES

CAO - CATIA V5

CFAO WorkNC (Sescoi)

CAO - ThinkDesign

CAO/CFAO - S4X

Programmation CNC - Heidenhain

CAO - Mechanical Desktop 4 (Autodesk)

Programmation CNC ISO - NUM

BAC F10 avec mention



INTÉRÊTS ET RÉALISATIONS PERSONNELLES:

Création et réalisation de pièces fibre de verre et carbone (auto, moto), Création et réalisation de planches de surf, kitesurf, snowboards et autres. Modélisation, impression 3d et usinage CNC sur machines personnelles. Restauration et amélioration de véhicules anciens auto et moto.