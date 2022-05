Luis Miguel GONÇALVES LEITÃO

Mes compétences:

La sécurité incendie et les bâtiments;

- Principes d’éclosion et de développement du feu.

- Typologie et type de structure d’un bâtiment.

- Se situer sur un plan d’architecte.

- Analyse de projets de construction.

- Le C.L.I.C.D.V.C.R.E.M.

La réglementation incendie;

- Ordonnancement de la réglementation.

- Classement des établissements.

- Réaction et résistance au feu.

- Appliquer les obligations réglementaires en fonction du type d’établissement.

- Moyens de secours.

- Accessibilité des personnes handicapées.

- La gestion des risques

- Analyse des risques.

- Les travaux de sécurité.

- Documents administratifs.

Conseil au chef d’établissement;

- Effectuer un compte-rendu écrit et oral.

- Rédaction de rapports.

- Veille réglementaire.

- Correspondant des commissions de sécurité

- Composition et rôle des commissions de sécurité et relations avec elles.

- Contrôle et tenue à jour du registre de sécurité.

Gestion du personnel;

- Le management de l’équipe de sécurité et des moyens du service.

- L’autorité dynamique.

- Droit du travail.

- Le budget du service sécurité

- Élaboration et suivi des budgets.

- La fonction achat.

- Les contrats de maintenance des installations.