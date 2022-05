Plombier qualifier. J'aime mon métier, je m'adapte à toute situation et je sais travailler avec des produits de qualité. Je viens d'ouvrir mon affaire mais j'ai un professionnalisme d'un patron d'expérience.

Je suis en partenariat avec peintre, carreleur, agent et d'espace vert pour un travail plus rapide et organisé.

Merci d'avoir porter attention a mon profil et que nous collaborons pour d'éventuels projet.

Cordialement



Magalaes Plomberie