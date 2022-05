Madame, Monsieur,



Stratifieur, drapeur puis technicien d’atelier d’une grande rigueur, j'ai su me faire apprécier des équipes avec lesquels j'ai pu travailler , par le sérieux et la minutie de mon travail.

De plus, ma polyvalence et mon sérieux ont été plusieurs fois reconnus.

Si vous estimez que je puis être utile à votre activité, je suis prêt à vous rencontrer pour en discuter de vive voix.



Miguel MARQUES.



Mes compétences :

Habilitation pontier elingueur