Luis MOLINER

Libre et mobile sur tout le territoire français et à l'étranger.



Je recherche actuellement un poste avec des responsabilités d'encadrement dans le domaine technique et de fabrication.

Toujours partant pour de nouveaux challenges.

J'aime les relations humaines pour leur diversité.

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une expérience garante d'une réponse en adéquation avec vos besoins.

J'ai les atouts pour relever vos défis.



Mes compétences :

Organisation du travail

Gestion et suivi de production

Gestion du personnel

Gestion de budget

Autonomie