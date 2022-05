Luis MOREIRA

Manager optimiste, audacieux, polyvalent, parlant couramment Français, Portugais, Italien, Anglais!

Un développeur, un meneur d'hommes avec un fort esprit d'équipe et des très bonnes aptitudes relationnelles!

Plus de 20 ans d'expérience dans le Développement Commercial et dans la Direction des Opérations dans des environnements complexes et internationaux.

Je suis à la recherche d'un projet passionnant et en plein développement dans le secteur des services BtoB!



Mes compétences :

Esprit analytique

Dynamisme

Développement commercial

Budget et Controlling

Relationnel

Assertivité

Prospection commerciale

Esprit d'équipe

Gestion

Prospection internationale

Esprit d'initiative

Planification

Négociation commerciale

Organisation

Adaptabilité

Coordination

Management