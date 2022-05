Ingénieur Industriel (BAC+5) avec un Master Spécialisé en Management et Optimisation de la Supply Chain, Logistique et Production. Expérience en gestion de projet et optimisation de la performance. Maitrise des outils bureautique avancée. Qualités personnelles développées grâce à différentes expériences à l’étranger. Attiré par le domaine de la Supply Chain et l’amélioration continue. À la recherche active d’un poste. Disponibilité immédiate et mobilité nationale et internationale.