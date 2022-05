Luis RIBEIRO

Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistant de direction ou responsable manager.



Après 18 ans d’expérience, je me sens capable de saisir une opportunité, quand elle se présente, pour un démarrage rapide et efficace.



J’ai mené avec succès les missions qui m’ont été confiées afin d’optimiser les besoins et générer des résultats.



Mes compétences acquises auprès de mes différents employeurs me permettent de vous proposer ma candidature afin de mettre à profit mon expertise tant sur la partie relationnelle, opérationnelle que managériales.



Sérieux, rigoureux, polyvalent et autonome, je suis prêt pour m’engager dans une dynamique positive afin de m’adapter et atteindre l’ensemble de nos objectifs et intérêts.





Mes compétences :

Management

KPI's

Analyse financière

Gestion administrative

Rigueur

Dynamique

Développement commercial