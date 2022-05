Données Personnelles:



Nom: Ribeiro da Silva

Prénom: Luis Ricardo

Date de Naissance: 31 Août 1984

Nationalité: Portugaise

Adresse : Rue Oscar- Bider nº9

1220 les Avanchets

Téléphone: 0765701871 / 022733387

E-mail: sleiphir84@hotmail.com

Etat Civil: Marié

Permis de Conduire: Oui



Formation Scolaire:

- Années 2004/2008: Design Industriel à l’ Université da Beira Interior, Portugal

- Années 2001/2004: Enseignement Secondaire Section artistique , Ecole Secondaire

- Francisco de Holanda-Guimarães, Portugal

- Années 1995/2001: 5º au 9º, Externat Delfim Ferreira- Riba de Ave

- Années 1994/1995: 4º année Ecole Primaire- Riba de Ave

- Années 1991/1994: 1º à la 3º année Ecole Primaire de Grhône, Suisse



Connaissances acquises à l’Université:

- Métodologie de projet;

- Production Industriel

- Développement de produit;

- Proprietés des materiaux;

- Processus de fabrication;

- Modélation Paramétrique;

- Modélation 3D, Modeling for designers;

- Interface humaine avec le produit (fonctionalité, estétique);

- Marketing du produit;

- Modélation et Protótipes



Disciplines de spécialisation en fin de Cours:

- Matériaux;

- Phisique apliqué au design;

- Dessin et répresentation assisté par ordinateur;

- Modélation 3D pour CNC;

- Conception de protótipes;

- Design du produit.



Connaissances Informátiques/ software

- Rhinoceros 3D/ Vray

- Solidworks

- Inventor /autodesk

- Studio max, renderization

- Photoshop CS3

- Dreamweaver

- Flash/ initiation

- Premier CS3

- Adobe Encore

-Facilité d’apprentissage des outils software



Connaisssances linguistiques:

- Portugais: Langue maternelle.

- Anglais: Bonne compréhension orale.

- Français: Bonne comprehensión orale et écrite.

- Espagnol: Très bonnes connaissances.



Mes compétences :

CNC

Design

Production

Rhinoceros

rhinoceros 3d

SolidWorks

V-ray

Vray