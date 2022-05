Luis RIVAS

Consultant éditorial pour médias internationaux (France 24, RIa Novosti...), je les aide à définir un positionnement éditorial, organiser leurs services et faire rayonner leur marque à l'international.



Consultant en communication internationale et organisation d’événements (New York Times Talks Madrid, Oscar Niemeyer International Cultural Center...)

Ancien Directeur et Rédacteur en chef de rédactions multiculturelles et multilingues (EuroNews)

Ex-correspondent à Moscou et Budapest (télévision publique espagnole, TVE)

Correspondant en France pour elconfidencial.com et le service espagnol de l'agence Ria Novosti



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Culture

Marketing