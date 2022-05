Luis SARMIENTO

En tant que Géographe physicien, spécialisé dans les risques naturels, mes centres d'intérêts sont notamment l'actualité en générale et en matière de réchauffement climatique, la géographie physique et environnementale (L'océanographie, les littoraux, la topographie, la géomorphologie, la géologie, la climatologie, etc), la cartographie, la télédétection, les SIG, l'étude des aléas naturels en fonction des enjeux humains et la gestion des risques naturels, l'histoire des sciences géographiques, les géosciences, l'aménagement du territoire mais aussi les voyages, les randonnées en montagne, la découverte de cultures et de valeurs différentes à travers le monde.

De plus, le sport connaît une place importante dans mes hobbits.



Mes compétences :

Pack Office

ArcGIS > ArcMap

QGis

AutoCAD

Relevés de terrain, enquêtes et bonnes capacités d

Cartographie

Analyse spatiale