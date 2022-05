Luis SEQUEIRA RODRIGUES

Bonjour,



Je m'appelle Luis, je suis majeur et en possession du permis B. J'ai obtenu mon baccalauréat professionnel Système Electronique et numérique au lycée Jules Raimu à Nîmes. Dynamique, sérieux et motivé, je recherche un premier emploi afin d'entrer dans la vie active et donner une aide financière à mes parent. J'ai eu l'occasion de réalisé 22 semaines de stages dans la société A-SYS qui regroupe tout ce qui concerne le domaine du Télécom et réseau, audiovisuel, alarme. J'ai également travailler pour cette société durant l'été.



Mes compétences :

Réseau

Création reseau Informatique (Cable)

Sonorisation

Télécommunications

Camera IP/Analogique

Audiovisuel

Antennes et propagation

Maintenance informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Sorties

Microsoft Word

Internet

Exel