Jeune homme de 27 ans rigoureux, dynamique et ambitieux, aimant le sport. Je recherche un poste de commercial , ou je pourrai m epanouir sur du long terme, avec de reelles perspectives de carriere et d'evolution.



Mes compétences :

Relation client

Gestion de rayon

Commande

Devis et suivi devis

Vente / negociation

Merchandising