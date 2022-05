Luis TEJADILLA

Développeur d'affaires expérimenté et expert des ventes avec 10+ années d'expérience dans les services commerciaux d'entreprises technologiques. Développement et mise en œuvre de la stratégie de « Business Development ». Grande expérience avec les marchés commerciaux, industriels et financiers. Team building et gestion de groupes de 15+ personnes. Augmentation des ventes avec une croissance à quatre chiffres. Gestion du changement avec une vision holistique de l'écosystème et de l'histoire de l'entreprise. Orientation client et développement à long terme de la relation commerciale. Excellentes compétences en présentation, communication et gestion de projet. Focalisé sur l'action et la gestion de l'exécution. Attitude positive pour surmonter les conflits. Responsable de mes actions et des résultats de mon équipe.



Mes compétences :

Business Development

Strategy Development

Regional Manager

Solution Selling

Negotiation

Project Management

Strategy Creation

Team Work

Retail Performance

Consultancy

Technical Sales