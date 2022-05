Luis YANJARI MORALES

J'estime que ma vocation est l'enseignement. Peu importe le domaine, langues ou musique, je peux affirmer que je sais faire passer les éléments nécessaires pour que l'apprenti puisse appliquer les connaissances transmises.

J'aime enseigner avec le sourire, la bonne humeur. La culture, les arts, sont un excellent moyen pour apprendre une langue et je m'y applique.

Toujours attentif aux besoins des élèves, je m'adapte à ses objectifs et ses domaines.

Je suis toujours prêt à apprendre et à enseigner...



Mes compétences :

Espagnol

Musicien