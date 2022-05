Luisa ALVAREZ

Je justifie d'une riche expérience professionnelle dans le domaine du marketing et de la communication, notamment dans le secteur des vins et spiritueux et du tourisme international.



En outre, je suis diplômée d'un Master International Business Strategy à l'École de Commerce INSEEC Bordeaux. Ma formation était orientée vers le marketing, la communication et les techniques de commercialisation.



Domaines de compétences :

Commerce : stratégie, veille concurrentielle, plan d’actions, budget, prospection, négociation, vente, relations clients, fidélisation

Marketing : plan marketing, études de marché, gestion de projets, lancement de produits, outils promotionnels, packaging, publicité, web marketing

Communication : gestion de sites web, réseaux sociaux, relations publiques, presse, médias, partenariats,

événementiel

Oenotourisme : promotion de châteaux et d’activités œnotouristiques, développement du tourisme d’affaires et grand public



Membre de l’APACOM - Association des Professionnels Aquitains de la Communication



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Leadership

Aisance relationelle

Qualités rédactionnelles

Relations clients

Microsoft Excel

Développement oenotourisme

Gestion des relations presse

Communication interne

Gestion sites web

Organisation d'évènements

Gestion des relations publiques

Secteur vin

Développement de partenariats

Communication externe

Organisation des dégustations vin

Gestion des réseaux sociaux

Microsoft Office

Photoshop

Twitter

Datapresse

Facebook