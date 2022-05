Luisa VICARI

Statut auto-entreprise :



Phoning : campagne phoning auprès d'industriels, enquêtes, qualification de fichiers, écoles supérieures, salons, CCI....

Gestion d'agendas, rdv B to B qualifiés et B to C,

Secrétariat à domicile.



Négociations commerciales en Italie pour achats de véhicules de tourisme de luxe. Gestion des dossiers sinistres assurances. Organisation des transports ; suivi des dossiers d'immatriculations pour véhicules importés.



BTS Assistante Gestion PME PMI en cours de validation.



Secrétaire polyvalente dans une Société d'édition et de programmation de progiciels adaptés aux commerces de gros, assistance service comptabilité d'un GIE et 5 points de vente en matériaux électriques.



Expérience professionnelle de 15 ans dont 10 passés en qualité de Chef d'Entreprise dans une entreprise de bâtiment.



Rédaction courrier juridique, devis, facture, saisie facture client/fournisseur, rapprochement bancaire, déclaration URSSAF, étude de solvabilité, gestion dossier contentieux, tractation auprès des fournisseurs...



Mon parcours professionnel m'a permis d'évoluer dans plusieurs domaines, ce qui m'a également permis de m'adapter facilement et rapidement aux différentes situations, dynamique et volontaire n'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements.



Mes compétences :

Bâtiment

Informatique

Secretariat

Freelance

Internet