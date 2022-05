Luk BRULEZ

Après 29 ans de vie et de travail au Grand-Duché de Luxembourg, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle.

Ma carrière s'est fait dans le secteur IT mais je ne suis pas un ingénieur/informaticien. Mes responsabilités professionnelles se situaient dans le relationnel, les opérations et l'encadrement. D'abord comme Operations Manager avec ComputerLand Europe Operations S.A. (transformé en Vanstar Europe - Inacom Services Europe - Computacentre) et ensuite - après un bref passage chez ECCB - depuis 2002 comme General Manager chez Systemat Luxembourg.



Je suis quelqu'un qui veut "comprendre" le monde dans lequel nous vivons et j' ai donc un intérêt particulier pour les actualités à tout niveau. Je suis curieux et très intéressé par ce qui m'entoure, y compris la vie sociale et la responsabilité de chacun. Je n'ai pas peur de m'engager.



Mes compétences :

Encadrement

Management