Luk K. ATSOU

Je suis à même de travailler à fournir une analyse approfondie de la littérature et proposer des approches médico-économiques élaborés permettant d'explorer au mieux une situation épidémiologique et médico-économique particulière.

j'ai des compétences en biostatistiques, en modélisation et en analyses médico-économiques. J'ai développé des compétences transversales pendant mes années de recherche et mes multiples collaborations

Mon futur emploi m'amenant probablement à fréquenter des gens très différents, je pense avoir la capacité de m'adapter facilement à un groupe et participer à la dynamique du groupe. Je parle anglais et je possède de grandes qualités rédactionnelles et orales.



Mes compétences :

Modélisation