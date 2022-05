Actuellement assembleur Soudeur Mig Mag et Tig inox

avec licence Mag montante épaisseur 15mm a jour( P-BW PF bs gg nb )



Je recherche une entreprise où je pourrais m épanouir

évoluer et trouver un poste fixe.



Je suis sociable travailleur et méticuleux et surtout très motivé.







Mes compétences :

Serrurerie

Lecture de plan

Soudage MAG

Soudage TIG