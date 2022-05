Lukas NIEDERBERGER

1964 né à St-Gall, Suisse.

Études en philosophie (Munich) et théologie (Paris)

Membre de l'ordre des Jésuites (1985-2007)

Directeur du Centre Spirituel "Lassalle" près de Zoug, Suisse (2001-2007)

Directeur de la Société Suisse d'utilité piublique (SSUP) depuis 2013

Coach et trainer dans les domaines : Éthique, des prises de décisions, religions, spiritualité

Accompagnateur des rituels (enfants, couples)

Auteur (des livres en allemand et anglais)

Plus d'information sur le site Internet :



Mes compétences :

Lâcher Prise

Qualité