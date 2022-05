Ingénieur réseau et chercheur spécialisé dans les réseaux de communication, en particulier dans la qualité de service (QoS) et signalisation inter-domaines.



Mes compétences :

Modélisation et simulation de réseaux

Architectures QoS - IntSerf, DiffServ

Réseaux d’accès et protocoles - FTTx, GPON, XG-PON

Protocoles de plan de commande - GMPLS, MPLS

Protocole TCP/IP

FTTh

Réseau

Programmation

Cisco Certified Network Associate

Cisco Certified Networking Professional

DWDM