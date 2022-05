Luke PATWELL

Contact@862global.com / http://www.862global.com



Fort d’une équipe franco-américaine, 862 GLOBAL est une société d’accompagnement spécialisée dans les entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI …) souhaitant se développer sur les marchés américains et canadiens.



Notre équipe multiculturelle d’origine française et implantée aux U.S.A. est constituée de professionnels offrant une connaissance approfondie des marchés.



Adaptés à vos besoins, nous offrons un ensemble de prestations correspondantes aux différentes étapes de votre progression sur ces marchés :

• Approche commerciale et validation de marché

• Recherche, identification et prospection de partenaires, fabricants et clients

• Missions d’affaires avec programmes de rendez-vous BtoB

• Conseil, étude

• Appui à l’implantation locale et logistique

• Représentation, suivi commercial et gestion de projets

• Technologies de l’information et de la communication (TIC)

• Accompagnement, interprétariat, traductions

• Gestion opérationnelle

• Gestion administrative et comptable, domiciliation postale, secrétariat

• Assistance juridique à la création de structures



Nos activités multisectorielles (liste non exhaustive)

• Agriculture, agroalimentaire

• BTP

• Confection

• Environnement

• Import et export

• Industrie

• Santé

• Services aux entreprises

• TIC

• Tourisme

• Autre



