Lully KOUYATÉ

Médiatrice culturelle à temps plein partagé entre :

le Musée de l'Armée-Hôtel des Invalides et le Mémorial de la Shoah.

Chef de l'entreprise ART'TOURCOULEURS,(site internet en rénovation) propose visites guidées, rallyes culturels, conférences au public familial, associations.

Formée à l'École du Louvre, l'Université de Lille, l'Université de Paris Sorbonne en histoire de l'art.

Interprète en anglais et allemand, diplômée en Langues Étrangères Appliquées, ayant vécu en Irlande et en Allemagne.



Mes compétences :

Guides interprètes

Business development

Animation d'équipe

Animation de formations

Gestion du stress

Animation d'ateliers

Rédaction

Gestion de projet

Gestion administrative

Communication institutionnelle

Mécenat

Relations Publiques

Gestion des entreprises

Adaptation public en handicap

LSF apprentissage Langue des signes française