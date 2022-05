SITE OFFICIEL : http://lululanantaise.viens.la



On raconte à Hollywood que ce serait plutôt pour Lulu la Nantaise que pour le cinéma que des compositeurs tels qu'Ennio Morricone, Nino Rota, Lalo Schiffrin ou encore Michel Magne auraient écrit leurs musiques. On raconte qu'ils auraient préféré depuis le début que leurs compositions servent à ce spectacle avec lunettes, costards, pompes de mafieux et décalage à la Tarantino plutôt que pour ces petits films tels Le Parrain, Dirty Harry, Le Casse, ou Fantomas, Jo, La folie des grandeurs... Mais voilà : Hollywood en a décidé autrement...



Aujourd'hui quand quelqu'un vous dit "Lulu la Nantaise m'a fait un de ces cinémas...", vous voyez dans ses yeux que c'était du surround et de la 3D, et pas de la projo d'art et d'essai au fond d'une galerie en buvant du jus de carotte. Et alors vous ferez tout pour l'écouter, ce gang. "



Lulu la Nantaise peut être aussi drôlement sérieuse que sérieusement drôle : l'écrivain Francis Mizio a concocté des conférences thématiques humoristiques (l'oeuvre de Morricone, les clichés du polar, pathos et mouchoirs, les personnages du cinéma, etc.) accompagnées de powerpoint délirants qu'il lit entre de nombreuses réinterprétations par le groupe des BO des films évoqués. A ouïr et à rire avant le concert, ou en spectacle seul. Elle est pas gaie la culture ?



