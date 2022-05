Lulzim SABAN

Diplômé en licence Génie Electrique et Informatique Industrielle, j'ai 10 ans d'expérience dans la sous-traitance électronique avec de solides compétences en contrôle, maintenance et réalisation d'unités électroniques. Je connais bien les processus de fabrication et d'industrialisation.

Je recherche un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant. J'ai envie de rejoindre une entreprise ambitieuse et de porter avec elle un projet motivant.







Mes compétences :

Maintenance industrielle

Programmation c

Réparation cartes électroniques

Réalisation de devis

Test et validation

Rédaction technique

Réalisation de bancs de test

Maintenance

Électronique

Informatique industrielle

Animation d'équipe

Management