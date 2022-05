Lumeau ALAIN

J'ai travaillé dans l'animation socio culturelle en MJC, en séjours d'enfants, d'adolescents, d'adultes

handicapés et en difficultés sociales en étant responsable et co-responsable. Après diverses

expériences dans le secteur médicosocial auprès de publics variés,j'ai fait une formation de moniteur- éducateur àl'ITS de Tours.J'ai exercé ce métier pendant 25 ans auprès d'adultes en situation de

handicap.Amorcant ma reconversion dès 2007, j'ai profité du DIF pour faire 2 formations courtes

sur le thème de l'accompagnement à la recherche d'emploi et celui du portefeuille de

compétences.Je suis Sauveteur secouriste du travail,j'ai été délégué du personnel et acteur du

CHSCT pendant 3 ans.

En 2010, je valide un titre de Conseiller en Insertion Professionnelle après une formation avec

Antée Formation et les périodes d'immersion en Mission Locale.

Je suis très impliqué dans l'organisation de mes lieux de travail et soucieux des possibilités

d'évolution des conditions de travail en collaboration avec la hiérarchie.

Au fur et à mesure de mon parcours j'ai constitué un réseau professionnel et personnel

important.

Observant la réalité des conditions de travail dans l'insertion pro (notamment salaire) j'ai préféré revenir dans mon métier d'éducateur. Avec l'apport de ma formation,mon dynamisme et mes compétences à développer les outils mis en place , il m'a été proposé un poste dans le SAVS de l'association Les Elfes.

Outre la mission d'accompagnement décrit dans ma première expérience professionnelle le projet est d'évaluer toute demande des personnes du Pole Adulte quant à leurs projets d'insertion professionnelle, notamment dans le milieu protégé mais aussi envers le milieu ordinaire comme les entreprises adaptés.