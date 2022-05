Bonjour bonsoir, je m'appelle Lumière DINGAMNAYEL. Je suis étudiant tchadien à ouagadougou en master2 en Eau et assainissement. Situation familiale célibataire sans enfant.

Je suis sur ce réseau pour échanges professionnels sur le domaine d'environnement urbain en général et en particulier l'Eau et Assainissement.



Mes compétences :

Eau et assainissement

Traitement des eaux

Gestion des déchets

Assainissement non collectif

Environnement