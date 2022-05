Lumiere Groupe Consulting LGC

RAISON SOCIAL



LUMIERE GROUPE, d’où le cabinet tire son nom, est symbole de la vie, de l'intelligence, du progrès, de clarté, de connaissance, de savoir, d’information…



MISSION



Fournir à toute organisation, une solution innovante et appropriée à ses préoccupations, de renforcement de capacité, de conduite d’études et de conseil en management.





VISION



Un cabinet de renommé international au Sénégal et Afrique, disposant de ressources humaines hautement qualifié et matérielles de pointes, et faisant autorité dans ses domaines de compétences.



ETHIQUE



• Esprit d’équipe et dynamique de groupe

• Dépassement des attentes du client

• Dépassement des attentes des employés

• Respect des directives et procédures des autorités publiques

• Intégrité-foi-patience.



DEONTOLOGIE



• Postuler exclusivement que pour les missions où nous sommes spécialisés;

• Respecter l'ensemble des règles et pratiques de la profession.



DOMAINES DE COMPETENCES



1. Management de Projet

2. Ingénierie de Projet

3. Gestion du cycle de projets (developpements)

4. Standards Internationaux (PMBOOK,PRINCE2,ICB,AGILE,ITIL)



LES PRESTATIONS FOURNIES



1. ETUDES



- Etudes techniques ;

- Etudes financières ;

- Etudes commerciales ;

- Etudes socio-économique ;

- Etc.



2. CONSEIL

- Techniques ;

- Outils ;

- Méthodes ;

- Principes.



3. FORMATION : Management & Ingénierie projets

- Général ;

- PMBOOK ;

- ICB ;

- PRINCE 2 ;

- Etc.





4. ASSISTANCE TECHNIQUE



Mise à disposition pour les organisations, d’experts pour des missions de conception, d’organisation, d’appui, de gestion et de formation.



METHODOLOGIE



1. Identification et évaluation des besoins ;

2. Analyse & proposition de solution ;

3. Planification de la démarche ;

4. Exécution ;

5. Evaluation.



CIBLES



• Etat centralisé ;

• Etat décentralisé ;

• Projets-Programmes-Agences-Fonds… ;

• ONG-Associations ;

• Les opérateurs économiques ;

• Les PME ;

• Grandes entreprises: BTP,TELEPHONIE,INFORMATIQUE… ;

• Organismes Bilatéraux et multilatéraux.



ORGANISATION



L’organigramme adopté par le cabinet se présente comme suit :

1. Un Conseil de gestion et d’orientation

- Une Direction Générale

• Secrétariat

• Service administratif et comptable

• Service logistique

• Service commercial et gestion de la clientèle

• Service qualité et Contrôle de Gestion

- Une Direction technique

• Département Etudes & conseils

• Département Ingénierie et Assistance technique

• Département formation continue

• Pool de consultants et Formateurs.