Luminaire HALO

Artisan créateur de luminaire, je veux illuminer l'intérieur de chacun avec des couleurs et des jeux de lumière qui enchantent. Mes modèles ne sont pas figés et peuvent se décliner à la demande dans d'autres couleurs. Tous mes modèles sont faits-main, ce sont donc soit des modèles uniques ou fabriqués en très petite quantité. Je peux également imaginer un luminaire entièrement dédié à votre intérieur et qui vous correspondra parfaitement. Vous avez un vieil abat-jour, je vous le restaure selon vos envies, alors quoiqu'il arrive je reste à votre entière disposition pour échanger. Actuellement je travaille avec du polypropylène d'origine végétale et 100% biodégradable, ce matériau ne vieillit pas, a une bonne stabilité thermique, une bonne résistance à la chaleur et à l'impact. La lumière passe à travers et rayonne tout en douceur et tout en couleur. C'est magnifique....