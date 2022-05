Luminaires PROJELUM

PROJELUM a été créé en 2003 de la passion de l’éclairage par Jean-Charles CLEMENTE.



Les premiers pas de la société se sont fait dans la commune d’Aubière.



Puis la croissance rapide de cette dernière nous a vu déménager à la Pardieu où les meilleurs collaborateurs de la profession sont venus rejoindre l’équipe pour donner son plein essor à la société.



Nourrit de technicité et de réflexion sur l’éclairage grâce à ses partenaires, la société PROJELUM continue de prospérer grâce à la fidélité de ses clients et grâce à la venue d’autres clients chaque année. Tous transportés par le bateau de la performance et la réflexion sur le meilleur éclairage.