Luminita ALECU

Comptable très organisée et soucieuse du détail – 12 ans d’expérience en comptabilité. Excellente connaissance des normes NIIF (IFRS), SAR (RAS) et NCI (IAS). Possédant une solide expertise en économie et gestion, ainsi que de compétences analytiques exceptionnelles. Excellentes qualités relationnelles et aptitudes à communiquer, travaille très bien en collaboration avec la direction et en équipe. Quadrilingue en roumain (langue maternelle), français, anglais et italien.





Objectif professionnel :

Une carrière stimulante dans une organisation internationale qui permettra d’utiliser mes compétences, aptitudes et expérience en finance.