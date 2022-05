Luminita MOLDOVEANU

Je suis à la recherche du travail pour un poste d'assistante comptable ou secrétaire comptable . Je suis également ouverte à un contrat de professionnalisation, afin de perfectionner mes compétences.Je possède plusieurs années d’expériences dans la gestion de stocks et la vente. Je possède un Titre professionnel d’Assistant Comptable.

A cette occasion, j’ai pu mettre en œuvre un certain nombre de compétences diversifiées, telles que l’accueil clients, la saisie de factures, les états de rapprochement bancaire, les déclarations de la TVA ainsi que les déclarations sociales, la gestion des stocks, les achats et les ventes de marchandises, la production des bulletins de paie et la préparation de la fin d’exercice comptable et fiscal.

Disponibilité immédiate.







Mes compétences :

Sage Accounting Software

Rectifiers

Microsoft Word

Microsoft Excel

Fiction

Bulletins