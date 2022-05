Lumiscop SCOP SARL

Chers clients,

LumiSCOP est une Société Coopérative et Participative SARL dont les salariés sont les associés majoritaires. Nous distribuons des solutions d’éclairage LED aux professionnels.

Notre équipe : nous sommes des passionnés d’éclairage, bercés par les nouvelles technologies et les économies d’énergies.

Notre métier : vous conseiller, vous accompagner et vous apporter les solutions les mieux adaptées à vos besoins tout en respectant des critères essentiels que sont la qualité, la disponibilité et le prix.

Nos produits : tous nos luminaires sont issus de fabricants et/ou concepteurs européens afin de vous proposer les meilleures garanties, vous assurer des approvisionnements réguliers et des délais courts. Nos luminaires répondent tous aux normes françaises et européennes.

Nos services : Conseil, études et distribution.

Notre catalogue : ce catalogue est une sélection de luminaires qui répond aux besoins du marché à travers les différents segments de l’habitat, du commerce, de l’agencement, des collectivités, du tertiaire et de l’industrie.

Nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre agence au 20, rue de Bray, 35510 Cesson-Sévigné.