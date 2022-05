Lumistores ODILE LEVENEUR

Après près 20 années dans l'agroalimentaire, en passant par plusieurs postes liés à la commercialisation des produits (téléventes, commerciale sédentaire et responsable marketing), j'ai créé en 2007 ma propre activité de spécialiste du store intérieur et extérieur.

Mon enfance au côté d'un père artisan menuisier a été une source d'inspiration et de motivation. Mon sens de la perfection m'a permis de développer une image qualitative de nos prestations. Les recommandations de nos clients sont les principales source de recrutement de nos nouveaux clients.

Le domaine de l'habitat est large et la pluralité des matières utilisées ne fait que grandir. Le domaine du store n'échappe pas à cette règle. La technologie a une part très importante. Le store s'adapte à nos modes de vies, nos besoins de protection et nos exigences de décoration.