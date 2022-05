Lumonadio KANGU ESAIE

CURRICULUM VITAE



I. ETAT CIVIL



Nom : LUMONADIO

Post-om : KANGU DIA NSAMBU

Prénom : Esaïe

Lieu et date de naissance : Kinshasa, le 12 mars 1953

Statut marital : Marié et père de quatre enfants



E-mail : esaielumonadio@yahoo.fr



II. FORMATION



- 1959-1966 : Ecole primaire officielle/Thysville (certificat) ;

- 1966-1968 : Cycle d’orientation/Athénée de Thysville (Brêvet) ;

- 1968-1973 : Humanités scientifiques Math-Physiques/Athénée de

Kalina (Diplôme d’état) ;

- 1973-1976 : Institut Supérieur des Techniques Appliquées à Kinshasa

(Diplôme de Gradué en Techniques Appliquées-Ingénieur

Technicien en Météorologie option Prévisionniste) ;

- 1979-1981 : Institut Royal Météorologique de Belgique à Bruxelles

(Spécialisation en Hydrologie opérationnelle et appliquée)

N.B. : au cours de cette spécialisation, j’ai suivi des cours théoriques à l’ULB faculté des sciences/géophysique ainsi qu’à la faculté agronomique d’état de Gembloux option Génie Rurale.



STAGES EFFECTUES AU COURS DE MA FORMATION EN HYDROLOGIE



- Aménagement et exploitation des ressources en eau :

.Ministère des travaux publiques/Belgique (Service d’Etudes

Hydrologiques, Service des Barrages, laboratoires de recherches

hydrauliques de Chatelet et de Borguerout) ;

.Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (Belgique).



III. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Engagé à la SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE (SNEL) le 14 janvier 1982, j’ai suis actuellement Chef de Service Barrages et Environnement.



FORMATIONS SUIVIES DANS LE CADRE DE MES ACTIVITES A LA SNEL

. Sécurité dans les usines électriques ;

. Exploitation de barrages.

. Formation sur la lutte contre les simulies vectrices de l’onchocercose

à Inga.

(Exploitation et maintenance des

dragues).

. Formation sur les modèles mathématiques et physiques réduits de

désensablement du canal d’amenée d’eau d’Inga.

EXPERIENCES TECHNIQUES/SPECIFIQUES

J’ai participé à plusieurs études et audits techniques menées par des maisons spécialisées entre autres :

: Récolte des données (enquête) pour l’électrification rurale de Kinshasa ;

: Bathymétrie du canal d’amenée d’Inga ;



Langues parlées et écrte : français, le lingala et le kikongo et passablement l’anglais.



V. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



De 2009 à 2012, j’étais membre de la Commission pour l’Exécution de l’Etude de Développement du Site Hydroélectrique d’Inga et des Interconnexions Associées, en qualité d’hydrologue; Etude qui a abouti au projet Inga 3 et grand Inga.