Luna MI (RAMILIARIHAINGO MIALINIRINA HENINTSOA)

Je suis une assistante virtuelle.

Je peux assister les chefs dentreprise, les coach, les formateurs etc dans leur tâche quotidienne pour quils gagnent du temps afin de se concentrer sur leur chiffre daffaires et le développement de leur activité.



Je suis surtout spécialisé dans les domaines suivants :

-Assistanat administratif et/ou personnel

-Gestion des appel (support, service client, service après-vente, ...)

-Gestion des mails (demande dinfo, réclamation, suivi, ...)

-Gestion de planning et dagenda

-Gestion de réseau sociaux (modération des groupes et pages facebook)

-Recrutement

-Transcription

-Rédaction

-Facturation



Je suis polyvalente, sérieuse, créative, ponctuelle.

Si vous avez des taches spéciales, nhésitez pas à me contacter, je reste disponible pour vous renseigner.



Whatsapp : +261347811343

Skype: Mi Luna