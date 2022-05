Luna Parc est la plus grande fête de Charleville-Mézières.

Il a ouvert ses portes le 10 février 2015



Venez découvrir l'univers de la belle Luna, de son prince Luno, et de tous ses amis animaux (Catty, Doggy, Mousy, Horsy, Rabby, Flappy, et chacune de leur famille respective plus merveilleuses les unes que les autres). Laissez place à votre imagination et tout cela en vous amusant !



Ouvert tous les jours de 9h à 23h