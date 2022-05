Luna RONCIÈRE

Dans le cadre de ma première année de Bachelor Chargé de Projet Digital, je suis à la recherche d'un stage en Communication Digitale (CM ou création de contenus) ou Développement Web de février à avril 2020.



Ayant pris en charge l'ensemble des dispositifs de communication digitale d'une antenne politique locale, je me suis découverte un intérêt fort pour l'animation de communauté, ainsi que la création et la gestion de sites.



Autonome et polyvalente, ma nature curieuse et investie vous assure de mon sérieux ainsi que mon engagement pour vous aider à atteindre vos objectifs.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Wordpress

Marketing

Adobe Illustrator

Adobe Xd

Adobe Photoshop

HTML

CSS

Anglais

Microsoft Office