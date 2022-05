Bonjour et bienvenue sur mon profil VIADEO.



Je m'appelle Lüne VAN HEDDE, j'ai 16 ans et j'habite à Paris.

Je suis Scénariste, Réalisatrice, Actrice et Monteuse pour des longs-métrages de Cinéma.

Outre ces quatre métiers que j'exerce à plein temps (quand je peux), je me considère "touche-à-tout" dans le cinéma. Je suis avide de connaissance, et ma ligne de vie est :

"Lorsque j'aurais TOUT appris et TOUT vécu, je ne serais que dans les prémices de la vie et de l'apprentissage, car tout bouge et tout évolue : La Vie est Un Éternel Recommencement"



À mon actif, j'ai réalisé 5 longs-métrages et je suis en train de pré-produire mes sixième et septième films, en parallèle, ainsi qu'un Remake de mon 4e long-métrage intitulé Lanterne.



Par ailleurs, je suis (bien évidemment) passionnée de Cinéma (à l'instar d'Obélix, je suis tombé dans le cinéma toute petite), mais outre le cinéma, je suis passionnée de Voyages (j'ai énormément voyagé dans les cinq continents et d'innombrables Pays.

J'ai vécu au Québec et au Japon, et je suis également polyglotte : je parle six langues (Français, japonais, Anglais, Allemand, Catalan et Espagnol) avec des notions de Thaï, d'Arabe, de Chinois, et de Portugais.

Je suis également passionnée de Jeux-Vidéo, ceux qui véhiculent de profonds messages (exemples succincts de ce type de jeux : The Legend Of Zelda : Majora's Mask, Kingdom hearts, ICO, la saga entière des Final Fantasy ainsi que quelques autres jeux qui appartiennent à la même lignée).

J'ai également une réelle passion pour la découverte de l'inconnu : un pays où je n'ai jamais les pieds ou encore des odeurs, des goûts, mais aussi des films que je découvre une fois les lumières de la salle obscure éteintes.



Mes réalisateurs préférés sont Zach Braff, Lùcia Puenzo, Pedro Almodovar, Wes Anderson, Tim Burton, Naomi Kawase, hayao Miyazaki, Hiromasa Yonebayashi, Takeshi Kitano, Anejandro Gonzales Iñárritu ou encore Cédric Klapisch.



Je ne m'étendrais pas plus sur toutes les passions que peux avoir et la multitude d'exemples de films, jeux, livres… Que j'aime.



Je vous souhaite une bonne lecture de mon profil, et j'espère que grâce à celui-ci, je pourrais faire des rencontres fructueuses et/ou professionnelles.









