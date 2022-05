Lunel OLIVIER

Estar System assure le développement et la réalisation de sous ensembles électroniques complets

Activité:

Estar electronique : développement et réalisation de cartes numériques high speed a base de composants programmables FPGA,DSP, Processeur, autonomie complète en moyens matériels et logiciels

Estar Hyperfréquence : développement de produit et Bancs de test (gamme de fréquence de DC a 40 GHZ)

Estar Automotive : fourniture de bancs de contrôle fin de ligne pour équipementiers automobile