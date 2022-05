Lunise POPA

Je m’intéresse à la logistique, car c’est un domaine qui réunit les aspects technique et relationnelle, et qui offre de nombreuses possibilités, à différents niveau du produit. J’ai envie de me spécialiser dans la gestion de projets. J’ai pu acquérir de solides connaissances, lors de mes différentes expériences professionnelles, décrites ci-dessous.



Ce que je recherche avant tout est une expérience à l’internationale. Curieuse et résistante au stress , je veux pouvoir mettre en œuvre mes compétences en tant que chargé de projets en logistique.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Gestion de projet

Textile

Textile technique