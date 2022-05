Luong Phat NGUYEN

Je peux travailler de façon autonome et aussi travailler en équipe avec des autres. Je suis quelqu'un qui peux m’adapter bien et rapidement dans nombreux environnement de travail. En plus, je pourrais travailler partout en France ou dans le monde entier. Ensuite, j'apprécie bien les travaux sur moi-même et les résultats dont j'obtiens.



Mes compétences :

SQL

WordPress

Solidworks

Python Programming

OrCAD

Microsoft Visual Studio

Microsoft Office

Matlab

Futures Operations

Café Management

C++

C Programming Language

Autocad

Microcontroleur

Arduino