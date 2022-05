Luque LIONEL

Je peux organiser le tri, la remise en conformité des palettes non-conforme. Mon objectif est l'amélioration continue de la qualité et la satisfaction clients. je contrôle la qualité de marchandises provenant de France, du Maroc, Espagne et destiné à la GMS en général. Agréage sur une large gamme de fruits et légumes: Tomates, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, piments, haricots, melons, fruits a noyaux, agrumes, fraises ... Contrôle température, étiquetage, coloration, calibrage, maturité, fraîcheur, BRIX, défauts épiderme, maladies ... Je décide de la destination des palettes en fonction des exigences clients en accord avec le pôle commercial. Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

HACCP Qualité Fruits Et Légumes