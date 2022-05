Lusa VALERIA

Je suis une Dame agréable...J'adore faire des projects pour moi mais aussi pour nos hotes.

J'ai travaillé plusieurs année à Milan dans des Sociétés Internationals et j'ai fondé aussi une Societé de Relations Publiques que j'ai eu jusqu'a il y a 10 ans.

Je parle bien l'Italien, bien sure, mais aussi le Français, l'Espagnol et l'Anglais

J'adore lire...en Espagnol et en Français aussi

Je m'amuse avec des concerts de Musique... Classique bien sure!



Mes compétences :

Créativité

Souriant